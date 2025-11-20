Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 ноября, 22:19

Украденную из Лувра парюру Марии-Луизы нашли у Миндича при обыске

Украденное из Лувра колье Марии-Луизы Австрийской. Обложка © Wikipedia / Shonagon

Среди конфискованных активов украинского предпринимателя Тимура Миндича оказалась часть драгоценностей, украденных 19 октября из Лувра. Об этом сообщило издание «Другая Украина», но позже удалило пост с этой информацией.

Во время обысков в квартире Миндича, проведённых сразу после его побега, нашли значительные суммы наличных и разные предметы роскоши. Два из этих предметов идентифицировали как ожерелье и серьги с изумрудами. Они принадлежали ювелирному набору императрицы Марии-Луизы Австрийской, жены Наполеона Бонапарта. Комплект оценивают примерно в 15 миллионов евро.

Все предметы, найденные в квартире Миндича, передали на временное хранение в специализированный отдел. Следственные органы выясняют их происхождение.

На Украине запретили придавать огласке «дело Миндича» из-за «военной тайны»
Напомним, ограбление в знаменитом музее произошло 19 октября. Выяснилось, что преступники проникли в здание через грузовой лифт, а их сообщник ожидал снаружи. Всего злоумышленники украли девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы.

Бизнесмен Тимур Миндич выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые главаря киевского режима Владимира Зеленского. Квартиру Миндича назвали «предвыборным штабом Зе» и местом сходок коррупционеров.

