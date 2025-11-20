Украденную из Лувра парюру Марии-Луизы нашли у Миндича при обыске

Среди конфискованных активов украинского предпринимателя Тимура Миндича оказалась часть драгоценностей, украденных 19 октября из Лувра. Об этом сообщило издание «Другая Украина», но позже удалило пост с этой информацией.

Во время обысков в квартире Миндича, проведённых сразу после его побега, нашли значительные суммы наличных и разные предметы роскоши. Два из этих предметов идентифицировали как ожерелье и серьги с изумрудами. Они принадлежали ювелирному набору императрицы Марии-Луизы Австрийской, жены Наполеона Бонапарта. Комплект оценивают примерно в 15 миллионов евро.

Все предметы, найденные в квартире Миндича, передали на временное хранение в специализированный отдел. Следственные органы выясняют их происхождение.