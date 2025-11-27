Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович подчеркнул, что развертывание ракетного комплекса «Орешник» на белорусской территории является стратегическим шагом, направленным на укрепление западных флангов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Выступая на полях саммита ОДКБ в Бишкеке Вольфович пояснил позицию республики, отметив, что Минск делает ставку не на наращивание численного состава Вооружённых Сил, а на повышение их качественного уровня и оснащение передовыми средствами.

Он особо выделил роль упомянутого комплекса, заявив, что размещение оперативно-тактического комплекса «Орешник» следует рассматривать как меру защиты для всей Организации, но с акцентом на западном направлении. По его словам, этот шаг является прямым ответом на наблюдающуюся в настоящее время напряженность и действия, предпринимаемые у западных границ самого объединения.

Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещён на территории Белоруссии уже в декабре текущего года. Сейчас в республике заканчивают подготовку условий для этого.