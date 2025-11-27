ВСУ нанесли ракетные удары по энергообъектам в Белгородской области

Украинские боевики нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в Белгородской области. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале.

Как отметил Гладков, в настоящий момент идёт оценка масштабов разрушений. Он подчеркнул, что, несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку, все оперативные службы и представители власти находятся на местах и приступят к решению текущих задач.

«Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряжённом уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами», — написал Гладков.

Дополнительно глава области сообщил об успешной работе сил ПВО, которым удалось нейтрализовать часть воздушных целей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в результате прицельного удара беспилотника по автомобилю в селе Новая Таволжанка погибли супруги. Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования их родным от своего имени и от лица всех жителей области. Четырёхлетний сын пары получил серьёзные повреждения, включая минно-взрывную травму и осколочное ранение. После оказания первичной помощи в Шебекинской больнице ребёнка в состоянии средней тяжести планируют перевести в областную клинику.