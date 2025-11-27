Российские спортсмены готовы к соревнованиям со всеми странами, включая Украину. Вопрос традиционного рукопожатия между атлетами также не вызывает у атлетов затруднений. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярёв, отвечая на вопрос журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Глава Минспорта Дегтярёв прокомментировал этику российских спортсменов. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Мы вообще со всеми соревнуемся и ни от кого никогда не отказывались. Наши всегда выступают, жмут руку, чего нельзя сказать об украинских спортсменах», — подчеркнул глава ведомства.

Министр объявил о значительном прогрессе в восстановлении позиций России в мировом спорте: российские скелетонисты, бобслеисты и саночники получили возможность участвовать в отборе на Олимпийские игры в Милане. Дегтярёв подчеркнул, что ещё недавно такое развитие событий казалось невозможным, и связал этот успех с результативными переговорами.

Ранее Life.ru рассказывал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) решил частично удовлетворить апелляцию российских саночников, позволив им участвовать в международных соревнованиях. Международная федерация санного спорта считала, что присутствие спортсменов из РФ провоцирует риск инцидентов, однако в CAS решили, что полное отстранение — не выход.