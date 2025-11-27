Роспотребнадзор опроверг слухи о новом вирусе в России

Роспотребнадзор официально опроверг распространяющиеся в СМИ сообщения о появлении в России «нового необычного вируса». В пресс-службе ведомства подчеркнули, что сведения не соответствуют действительности, а наблюдаемый рост заболеваемости связан с сезонными ОРВИ и гриппом.

«В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2)», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты проводят постоянный эпидемиологический мониторинг и подтверждают отсутствие каких-либо новых нетипичных патогенов. Ведомство напомнило о важности вакцинации против гриппа как наиболее эффективной меры профилактики.

Тем временем в России фиксируется рост заболеваемости внебольничной пневмонией до 629 случаев на 100 тысяч населения. Отмечается, что показатели летальности остаются стабильными, составляя около восьми случаев на 100 тысяч человек.