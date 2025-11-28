Дизайн бьёт ядерную физику: Счётная палата удивила рейтингом специальностей в топ-вузах Москвы Оглавление Кто платит университету: государство или студент? Цена диплома: от 270 до 630 тысяч в год РАНХиГС бьёт рекорды по набору От 20% до 100%: шокирующая разница в трудоустройстве МИЭТ МГТУ имени Баумана РАНХиГС Целевики бросают учёбу, вузы теряют миллионы Молодые учёные бегут из вузов. Почему? Советы от Счётной палаты абитуриентам 2026: три универа, три реальности Счётная палата проверила, как учили студентов МГТУ, МИЭТ и РАНХиГС в 2021–2024 годах. Из отчёта аудиторов Life.ru выяснил, сколько в вузах стоит платное обучение, какие специальности в топах, кто быстро найдёт работу, а кто столкнётся с падением зарплат после выпуска. 27 ноября, 22:15 Аудиторы Счётной палаты раскрыли, выпускников каких специальностей ждёт обнищание. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes, © Nano Banana AI

Счётная палата только что подвела итоги масштабной проверки трёх флагманов отечественного образования — МГТУ имени Баумана, Московского института электронной техники (МИЭТ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Аудиторы обстоятельно изучили их деятельность с 2021 по 2024 годы и составили картину реального положения дел — куда абитуриенты шли учиться, какие специальности были самыми востребованными и дорогими для «платников», что ждало студентов после получения диплома и какую зарплату им предлагали работодатели.

Кто платит университету: государство или студент?

Одни из ключевых показателей в работе вуза — финансовая независимость и умение самостоятельно зарабатывать. Чем больше денег он получает помимо госфинансирования, тем устойчивее его положение. Основные деньги приносит платное обучение. Счётная палата выяснила, что заработки от «платников» в целом растут во всех трёх университетах, но картина радикально отличается.

Проверка Бауманки показала, за кем будущее, а кто останется без денег. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Так, в технических гигантах — Бауманке и МИЭТ — этот показатель хоть и подрос, но остаётся достаточно скромным. В МГТУ он увеличился с 13,6% до 16,1%, а в МИЭТ — с 13,6% до 16,6%. Совершенно другая ситуация в РАНХиГС. Здесь внебюджетные доходы — это основной заработок вуза. Их доля выросла до 70%. Это говорит о том, что Академия делает ставку на «платников» и программы дополнительного обучения, активно монетизируя свой бренд.

Цена диплома: от 270 до 630 тысяч в год

Цена за год обучения в вузах — лакмусовая бумажка рыночной привлекательности направления. Данные по трём вузам на 2024/25 учебный год показывали любопытные тенденции.

По данным Счётной палаты, абсолютным лидером по стоимости оказался «Дизайн». Эта творческая специальность возглавляет ценовые рейтинги во всех трёх вузах. Так, в МИЭТ за диплом дизайнера придётся выложить 569 тысяч рублей в год. В Бауманке эта цифра ещё выше — 619 тысяч рублей. РАНХиГС устанавливает планку в 630 тысяч рублей по тому же направлению.

Аутсайдерами популярности являются гуманитарные и педагогические направления. Самым доступным местом для учёбы в 2024 году был МИЭТ, где программы «Педагогическое образование», «Психология» и «Психолого-педагогическое образование» обходились в 270 тысяч рублей в год. В МГТУ самыми недорогими были «Лингвистика», «Социология» и «Фундаментальная и прикладная лингвистика» — 319 тысяч рублей. В РАНХиГС дешевле всего было изучать «Историю» за 315 тысяч рублей.

630 000 рублей в год: Счётная палата выяснила, за какой диплом родители платят больше всего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Но ещё более интересна динамика цен на некоторые специализации. Счётная палата зафиксировала настоящий ценовой взрыв на IT-направлениях в Бауманке. За четыре года стоимость обучения по «Прикладной математике и информатике» взлетела на 69,9%, по «Программной инженерии» — на 51,7%, по «Бизнес-информатике» — на 51,4%. Это прямой сигнал от рынка: спрос на качественное IT-образование продолжает стремительно расти, и вузы охотно на него реагируют с максимальной выгодой для себя.

Не отстаёт и магистратура. Здесь также лидером по стоимости является «Дизайн»: 618 тысяч рублей в МИЭТ и 679 тысяч в МГТУ. В РАНХиГС самая дорогая магистратура — «Медиакоммуникации» (460 тысяч рублей), а самая доступная — «Психология» (340 тысяч). А вот самые значительные темпы роста цен в магистратуре снова продемонстрировал МГТУ: «Программная инженерия» подорожала на 41,4%, «Математика и компьютерные науки» и «Прикладная математика» — на 30,4%.

РАНХиГС бьёт рекорды по набору

Несмотря на растущие цены, общее число студентов в проверяемых вузах увеличилось. Это говорит об общем тренде на концентрацию образования в крупных и «брендовых» университетах.

Лидером по приросту студентов стала РАНХиГС. За четыре года контингент учащихся, осваивающих программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, вырос здесь с 22,5 до 30,5 тыс. человек. Бауманка также прибавила, увеличив число студентов с 22,3 до 24,1 тыс. Наиболее скромный, но всё равно заметный рост продемонстрировал МИЭТ — с 4,5 до 5,6 тыс. студентов.

РАНХиГС бьёт рекорды по набору, но многие выпускники остаются без работы. Фото © ТАСС / Олег Елков

Согласно отчёту Счётной палаты, за прошедшие четыре года ситуация с иностранными учащимися стала печальной. Если в МГТУ их доля осталась стабильной на уровне 5,4%, то в МИЭТ произошло резкое падение — с 6,9% до 4,1%. В РАНХиГС доля иностранцев и без того была невысока, но сократилась ещё больше — с 3,7% до 2,7%. Причины — международная обстановка, санкции, ограничения.

От 20% до 100%: шокирующая разница в трудоустройстве

Самый важный и полезный для абитуриентов раздел в отчёте Счётной палаты — это судьба выпускников МГТУ, МИЭТ и РАНХиГС. Данные аудита по трудоустройству и зарплатам раскрывают большую разницу как между вузами, так и между направлениями внутри них.

МИЭТ

Институт выглядит стабильно по общему уровню трудоустройства. В 2024 году более 90% бакалавров нашли работу по всем направлениям, кроме одного провального — «Информационные системы и технологии», где устроились лишь 56% выпускников. В магистратуре картина ещё лучше — трудоустраиваются более 92%. Однако есть интересный тренд, который касается качества этой работы. Анализ зарплат выпускников МИЭТ шокирует: по всем направлениям бакалавриата они снизились. Хуже всего пришлось «Дизайну» (падение доходов на 61%), «Прикладной математике» (колоссальные 80,2%), «Информационной безопасности» и «Программной инженерии» (примерно на 47%). Получается, работу найти можно, но зарплаты будут низкими.

МГТУ имени Баумана

Счётная палата заметила шокирующую разницу между выпускниками МГТУ, МИЭТа и РАНХиГС. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Университет показывает сильнейший разброс. Среди бакалавров есть направления со стопроцентным трудоустройством — «Оптотехника», а есть провальные — «Высокотехнологичные плазменные и энергетические установки» и «Техническая физика» с уровнем в 50%. Среди специалистов картина похожая: от 68% у «Противодействия техническим разведкам» до 95% у «Боеприпасов и взрывателей». Зато магистры Бауманки — нарасхват. По 12 направлениям, включая «Лазерную технику», «Ядерную энергетику» и «Управление в технических системах», трудоустраиваются 100% выпускников. И здесь их ждут отличные новости по зарплатам. В отличие от МИЭТ, у выпускников Бауманки зарплата выросла почти по всем направлениям, прирост составил от 24% до 48,6%.

РАНХиГС

Академия бьёт все рекорды по контрастам. Судя по отчёту Счётной палаты, здесь можно найти одни из лучших и одни из худших показателей среди всех трёх вузов. Среди бакалавров уровень трудоустройства варьируется от катастрофических 20% у «Социологии» до почти полного гаранта в лице «Управления качеством» (96%). Специалисты по «Психологии служебной деятельности» все как один нашли работу, а вот «Таможенное дело» показывает лишь 67%. В магистратуре 100% трудоустройства демонстрируют «Бизнес-информатика», «Государственный аудит», «Реклама и связи с общественностью» и та же «Социология» (что резко контрастирует с её же бакалавриатом). А вот «Журналистика» — лишь 71%.

С зарплатами у выпускников Академии тоже всё непросто. У бакалавров по «Политологии» она упала на 24,7%, а по «Бизнес-информатике» — на 63,5%. У специалистов по «Таможенному делу» заработок сократился почти наполовину. В магистратуре на «Юриспруденции» зарплаты немного выросли, а на той же «Бизнес-информатике» снова обрушились — на 46,9%.

Целевики бросают учёбу, вузы теряют миллионы

В отчёте Счётной палаты есть интересный анализ ситуации с целевым набором в МИЭТ, МГТУ и РАНХиГС. При такой форме образования абитуриент заключает договор с будущим работодателем, который оплачивает его учёбу. Т.е студента готовят под задачи конкретного предприятия, где он должен будет отработать 3–5 лет. Студенту-целевику нельзя сменить направление или отчислиться — придётся платить штраф, возмещать заказчику стоимость обучения, проживания в общежитии, стипендии.

Отчёт Счётной палаты вскрыл правду о ситуации в МГТУ, МИЭТ и РАНХиГС. Фото © Life.ru

Судя по отчёту Счётной палаты, система целевого набора во всех вузах дала сбой. Так, доля целевиков в МГТУ и РАНХиГС снизилась. Главная проблема — массовые расторжения договоров студентами в одностороннем порядке и их безнаказанность.

Масштабы задолженности по штрафам впечатляют. На момент проверки Бауманка недополучила 117,6 миллиона рублей, а МИЭТ — 42 миллиона. Более того, в МИЭТ выявили прямую халатность: вуз ничего не сделал, чтобы получить с 37 бывших студентов долг в 23 миллиона рублей. По мнению аудиторов, это говорит о системных проблемах в организации целевого обучения и слабости механизмов ответственности во всех вузах.

Молодые учёные бегут из вузов. Почему?

Ещё одна тревожная тенденция из отчёта Счётной палаты — старение научно-педагогических кадров. Во всех трёх вузах снизилась доля профессорско-преподавательского состава с учёными степенями. В МГТУ — с 64,1% до 62,9%, в РАНХиГС — с 61,4% до 58,8%. В МИЭТ этот показатель остался стабильно высоким — около 68,5%.

Но главный кризис — в «омоложении» преподавательского состава. Согласно отчёту Счётной палаты, удельный вес молодых научно-педагогических работников (до 30 лет без степени, до 35 лет — кандидатов наук, до 40 — докторов) неуклонно сокращается. В МГТУ он рухнул с 21,7% до 14,7%, в МИЭТ — с 20,5% до 13,8%, в РАНХиГС — с 15,7% до 11,8%. Это уже системная угроза для будущего отечественной науки и высшей школы. Молодые и перспективные кадры не идут в вузы, предпочитая более доходные сферы экономики и бизнес.

Советы от Счётной палаты абитуриентам 2026: три универа, три реальности

Отчет Счётной палаты поможет абитуриентам 2026 принять взвешенное решение. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

МГТУ имени Баумана — классический технический гигант с растущим числом студентов, высокими зарплатами выпускников и взрывным ростом стоимости IT-направлений. Но его слабые места — провалы по трудоустройству на некоторых «старых» инженерных специальностях, проблемы с целевиками и катастрофическая нехватка молодых учёных.

МИЭТ — более компактный и стабильный вуз с хорошими показателями трудоустройства, но с тревожным падением уровня зарплат выпускников, что ставит под вопрос качество предлагаемых рынком вакансий.

РАНХиГС — коммерчески успешный «мастер» управления и гуманитарных наук, который, однако, демонстрирует огромное неравенство между направлениями. Здесь соседствуют стопроцентное трудоустройство и полная невостребованность, а зарплаты выпускников по ключевым направлениям падают.

Для абитуриента 2026 года и его родителей этот отчет Счётной палаты — хороший источник информации для принятия взвешенного решения. Он наглядно показывает: выбор вуза и специальности сегодня это не только про престиж, но и про холодный расчёт, основанный на конкретных цифрах трудоустройства, зарплат и будущей востребованности.

