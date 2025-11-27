Производство подсолнечного масла в России пошло на спад

Производство подсолнечного масла в сельхозгоду 2025/26 (сентябрь 2025 — август 2026) составит 7,6 млн тонн, что на 5% меньше прошлого сезона, сообщили газете «Известия» представители аграрного бизнеса. Сбор подсолнечника сократился из-за весенних заморозков и летней засухи, отметил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

Авторы материала уточнили, что на 21 ноября валовый сбор достиг 16,5 млн тонн (-3,5% к прошлому году), а масличность семян упала до 41–45% вместо нормативных 46%+.​ Себестоимость производства выросла на 20% из-за дефицита сырья, роста цен на энергию и логистику, рассказал эксперт Андрей Курносов.

По его словам, это снижает рентабельность и приводит к простоям: «Русагро» в июле–сентябре выпустила на 23% меньше масла. В Минсельхозе уверены, что урожай масличных (~31 млн тонн, включая 17 млн подсолнечника) обеспечит внутренний рынок и экспорт при самообеспеченности более 250%.​

Несмотря на сокращение объёмов, цены растут умеренно благодаря экспортному демпферу: средняя розничная цена литра масла с января по октябрь составила 151 рубль (+15% к прошлому году).

А ранее Life.ru писал, что цена на подсолнечное масло достигла трёхлетнего максимума в $1357 за тонну. Всему виной падение экспорта с Украины. Эта страна занимает одну из ведущих позиций в мире по производству и поставкам масла. Однако Киев снижает экспорт с декабря прошлого года.