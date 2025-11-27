В России предложили ввести в школах ежегодный урок, посвящённый матерям

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары» Михаил Ветров предложил учредить в школах ежегодный внеклассный урок, посвящённый мамам. Инициативу он намерен направить в Министерство просвещения накануне Дня матери.

«Необходимо выйти с инициативой на уровень Министерства просвещения с идеей об учреждении внеклассного урока, посвящённого матерям. Раз в год, накануне Дня матери, ученики могли бы при помощи классных руководителей проводить час «Моя мама», — рассказал собеседник RT.

По его замыслу, школьники будут рассказывать о своих мамах, показывать фотографии и делиться историями, раскрывающими их с неожиданной стороны. Ветров уверен, что такие уроки воспитают в детях чувство гордости за родных и не вызовут возражений у общества.

Ранее семейный психолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru объяснила, почему некоторые матери настаивают на поздравлениях с Днём матери, но игнорируют дни дочери или сына. По её словам, за этим может стоять неосознанное соперничество с ребёнком — так называемый «комплекс Электры». Кроме того, многие современные матери сами выросли в эмоционально сдержанных семьях, где любовь редко выражалась открыто из-за устоявшегося убеждения: «не хвалить — чтобы не испортить», что затрудняет им проявление признательности детям.