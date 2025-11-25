Россия и США
25 ноября, 02:00

Найдено объяснение, почему родительницы требуют внимания в День матери, но забывают поздравить детей

Психолог объяснила, почему родительницы требуют поздравлений с Днём матери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

Семейный психолог Лариса Никитина объяснила феномен, когда родительницы требуют поздравлений с Днём матери, но сами не поздравляют детей с днём дочери-сына. В беседе с Life.ru она пояснила, что это явление может быть связано с «комплексом Электры» — психоаналитической концепцией, согласно которой мать может неосознанно соперничать с дочерью.

Психолог также отметила, что многие современные матери выросли без выраженной родительской любви, поскольку предыдущие поколения женщин в условиях тяжёлой жизни часто не могли проявлять нежность и ласку. Сложилась культурная установка «не хвалить лишний раз, чтобы не испортить ребёнка», что приводит к проблемам в выражении чувств.

На консультациях я часто спрашиваю своих клиентов, как часто их мама их обнимает и целует. Многие женщины, которым уже 20-40 лет и у которых живы мамы, смотрят на меня удивлёнными глазами и отвечают: «Ну, если ты куда-то уезжаешь далеко». Отсутствие тактильности, близости — очень распространено. Хотя мама может любить дочь, она просто не научена выражать свои чувства, она сама закрыта.

Лариса Никитина

Семейный психолог

Дети, которые не слышат от матерей приятных слов, часто становятся постоянными клиентами психотерапевтов. Никитина рекомендовала матерям учиться хвалить детей, проявлять физическую ласку — обнимать и целовать как мальчиков, так и девочек, особенно в дошкольном возрасте.

«Когда он вырастет, он может и не вспомнить, какие у него были джинсы или кроссовки, сколько они стоили, но он всегда запомнит, как вы его обнимали, целовали, говорили, как им гордитесь, как любите — независимо от оценки в школе или поведения», — заключила психолог.

Ранее Life.ru рассказывал, когда лучше покупать цветы ко Дню матери, чтобы не переплачивать за них, ведь стоимость букетов накануне праздника устремляется в космос. Пик спроса приходится обычно на пятницу и субботу.

