Тепло материнской любви: Как пережить День мамы, если её больше нет рядом

Для одних День матери — светлый праздник и ещё один повод сказать самому дорогому человеку в вашей жизни, как сильно вы его любите и дорожите им. Однако для тех, кому некого поздравить в этот день, он превращается в эмоциональную пытку. О том, как справиться с грустью и найти утешение, Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

«Для тех, кто пережил потерю мамы, День матери — особый и очень трогательный праздник, который не может оставить равнодушным. Этот день вызывает в сердце множество чувств, и зачастую он становится временем для глубоких размышлений о прошлом, о тех моментах, которые связывали их с мамой», — отметила эксперт.

В самом правильном сценарии — этот праздник будет вызывать светлую грусть, напоминание о любви, заботе и тепле, которые всегда останутся в памяти. Такая грусть может стать источником внутренней силы и напоминанием о ценности каждого мгновения, проведённого с близким человеком.

Однако в негативном сценарии эмоции, вызванные Днём матери, могут быть очень разнообразными и тяжёлыми. Это опустошение, чувство вины за то, что не удалось сказать или сделать что-то важное, обида за утрату, гнев на судьбу или обстоятельства, тоска и боль, которые трудно выразить словами. Эти чувства могут накапливаться и мешать жить полноценной жизнью, особенно если потеря была внезапной или тяжёлой. Анастасия Лысакова Психолог

Очень важно понять, как при жизни мамы складывались с ней отношения. Иногда в прошлом остаются неразрешённые психологические проблемы, которые могут мешать переживать утрату и мешать двигаться дальше. В таких случаях крайне важно обратиться к психотерапевтическим методам для проработки этих чувств и ситуаций. Работа с профессионалом помогает осознать свои эмоции, принять их и найти внутренний баланс, указала специалист.

