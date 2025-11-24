Россия и США
24 ноября, 09:49

Тепло материнской любви: Как пережить День мамы, если её больше нет рядом

Психолог рассказала, как справиться с грустью и найти утешение в День матери тем, кто её потерял

Обложка © Life.ru / gpt

Для одних День матери — светлый праздник и ещё один повод сказать самому дорогому человеку в вашей жизни, как сильно вы его любите и дорожите им. Однако для тех, кому некого поздравить в этот день, он превращается в эмоциональную пытку. О том, как справиться с грустью и найти утешение, Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

«Для тех, кто пережил потерю мамы, День матери — особый и очень трогательный праздник, который не может оставить равнодушным. Этот день вызывает в сердце множество чувств, и зачастую он становится временем для глубоких размышлений о прошлом, о тех моментах, которые связывали их с мамой», отметила эксперт.

В самом правильном сценарии — этот праздник будет вызывать светлую грусть, напоминание о любви, заботе и тепле, которые всегда останутся в памяти. Такая грусть может стать источником внутренней силы и напоминанием о ценности каждого мгновения, проведённого с близким человеком.

Однако в негативном сценарии эмоции, вызванные Днём матери, могут быть очень разнообразными и тяжёлыми. Это опустошение, чувство вины за то, что не удалось сказать или сделать что-то важное, обида за утрату, гнев на судьбу или обстоятельства, тоска и боль, которые трудно выразить словами. Эти чувства могут накапливаться и мешать жить полноценной жизнью, особенно если потеря была внезапной или тяжёлой.

Анастасия Лысакова

Психолог

Очень важно понять, как при жизни мамы складывались с ней отношения. Иногда в прошлом остаются неразрешённые психологические проблемы, которые могут мешать переживать утрату и мешать двигаться дальше. В таких случаях крайне важно обратиться к психотерапевтическим методам для проработки этих чувств и ситуаций. Работа с профессионалом помогает осознать свои эмоции, принять их и найти внутренний баланс, указала специалист.

Ранее Life.ru рассказывал, когда лучше покупать цветы ко Дню матери, чтобы не переплачивать за них, ведь стоимость букетов накануне праздника устремляется в космос. Пик спроса приходится обычно на пятницу и субботу.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

