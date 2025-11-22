«Пряник и кнут»: Психолог в День сыновей объяснила, почему дети строгих матерей вырастают лучшими мужьями

В День сыновей, который отмечается 22 ноября, психолог Ирина Коржаева поделилась с Life.ru своим видением того, как воспитание в семьях с чёткими границами и требовательными матерями способствует формированию надёжных мужей. Она считает, что баланс между поощрением и дисциплиной с детства прививает мальчикам понимание моральных норм, умение избегать родительского разочарования и стремление к удовлетворению потребностей женщины. Эти модели поведения, заложенные в семье, делают их в дальнейшем надёжной опорой для своих близких.

Пряник и кнут (либидо и мортидо) — любят, когда довольны, дают кнута, когда что-то пошло не так. Такой ребёнок быстро учится понимать, «что такое хорошо и что такое плохо» — у него выстроены схемы, как сделать так, чтобы женщина была довольна, как сделать так, чтобы отца не опозорить, а в последствии не получить наказание. Научившись в своей семье, мальчик вырастает в прекрасного мужа и отца семейства. Ирина Коржаева Психолог

Коржаева отмечает, что излишняя опека и безоговорочное восхваление «сыночки-корзиночки» приводят к негативным последствиям. Вырастая, такой человек не понимает важности взаимности и испытывает трудности в преодолении препятствий. В результате он может столкнуться с неудачами как в профессиональной сфере, так и в личной жизни, поскольку привык к безусловному обожанию.

Не лучше и противоположный сценарий: если мальчика постоянно наказывают, бьют или унижают, у него формируется реакция «бей или беги», а не умение решать проблемы. Из таких детей часто получаются требовательные и эмоционально нестабильные взрослые, склонные к нарциссизму или зависимостям.

Психолог советуют создавать в семье атмосферу открытости, где нет табуированных тем. Родителям важно признавать свои ошибки и внимательно, с уважением выслушивать детей, придавая значение их мнению. Даже сложные или непонятные для ребёнка события следует объяснять максимально просто, ведь его переживания — это его реальность, требующая понимания. Важно учить детей делиться как радостями, так и трудностями, а также спокойными моментами.

«У таких ребят формируется эмоциональный интеллект, эмпатия, интуиция, уверенность. Такие мужчины не будут подкаблучниками, но смогут заботиться и о любимой женщине, и о семье», — заключила специалист.

