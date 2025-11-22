Каждый третий мужчина в России извиняется перед женщиной, не будучи виноватым

Почти каждый третий мужчина в России признаётся, что извиняется перед партнёршей, даже если не считает себя виноватым. Такие данные приводит «Газета.ru» со ссылкой на исследование сети «585 Золотой».

Эта тенденция напрямую связана с ожиданиями женщин — свыше половины респонденток ждут извинений от мужчины после конфликта. При этом большинство женщин сами склонны извиняться только при очевидной вине.

Основными причинами ссор в парах стали невнимательность партнёров друг к другу, опоздания и грубость. Исследователи пояснили: «Мужчинам часто приходится извиняться за "бытовую инвалидность"». Женщины же чаще просят прощения за проявления ревности и токсичное поведение.

Хотя большинство пар предпочитают решать конфликты через диалог, мужчины значительно чаще используют подарки для примирения. В то время как женщины выбирают символические подарки вроде сладостей или одежды, мужчины склонны дарить цветы, ювелирные украшения или гаджеты.

