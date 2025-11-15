Психолог назвала пять шагов для выхода из токсичных отношений

Выход из токсичных отношений требует чёткого плана действий, а не просто физического ухода. Пять ключевых шагов для решения этой проблемы в беседе с Пятым каналом назвала психолог Екатерина Лукашкина.

Психолог о способах выхода из токсичных отношений. Видео © 5-tv.ru

Специалист подчеркнула, что процесс не будет быстрым, и для восстановления контроля над собственной жизнью придется приложить усилия. Первым делом необходимо признать проблему, сменив фокус с поведения партнёра на собственные реакции. Вместо того чтобы спрашивать, почему партнёр так поступает, стоит задаться вопросом, почему вы это терпите и что внутри вас откликается на эту боль. Второй важнейший этап — работа с чувством вины, которое часто навязывается через манипуляции. Психолог посоветовала учиться отделять свою ответственность от чужой.

«Вы не отвечаете за чувства, гнев и неспособность партнера справляться с реальностью. Ваша вина — это клей, скрепляющий отношения, и ваша задача — распознать этот механизм», — добавила она.

Третьим шагом станет эмоциональная сепарация: необходимо перестать делиться с партнёром глубокими переживаниями, которые могут быть использованы против, и создать внутреннее «психологическую крепость». Параллельно этому нужно искать внешнюю опору, рассказав о ситуации доверенному человеку или обратившись к специалисту. Лукашкина пояснила, что озвученная боль лишается власти, а психолог поможет увидеть корни привязанности к страданиям. Физический уход становится пятым, завершающим актом, когда внутренняя работа уже проделана. Эксперт предупредила, что на этом этапе может возникнуть «синдром отмены», когда психика будет требовать привычной дозы боли, но это явление нужно просто пережить ради свободы.

