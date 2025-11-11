Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 13:10

Парадокс милф: «Проработанные» россиянки стали чаще жаловаться психологам на одиночество

У россиянок старше 30 вырос спрос на психологов из-за отсутствия отношений

Обложка © unsplash.com / Peter Kasprzyk

Обложка © unsplash.com / Peter Kasprzyk

Россиянки старше 30 лет стали на 30% чаще обращаться к психологам из-за проблем в личной жизни. Такие данные приводит SHOT со ссылкой на экспертов в области семейных отношений.

Согласно исследованию, одинокие женщины готовы к серьёзным отношениям, но сталкиваются с системными трудностями. Основная проблема — завышенные требования: они ищут финансово обеспеченных, состоявшихся мужчин, которые будут заботиться о них и делать щедрые подарки.

Психологи выделяют вторую причину — страх повторения негативного опыта прошлых отношений. После связей с абьюзерами, нарциссами или изменщиками женщины проецируют старые травмы на новых кавалеров. Это заставляет их сознательно избегать отношений, погружаясь в работу, хобби и путешествия.

Как отмечает семейный психолог Радмила Стригунова, со временем одинокие женщины привыкают к самостоятельному образу жизни, и выход из зоны комфорта становится для них сложной задачей. Многие приходят к терапии, чтобы преодолеть внутренние барьеры и снова открыться отношениям.

Самых одиноких горилл нашли в вольере давно заброшенного зоопарка в Британии
Самых одиноких горилл нашли в вольере давно заброшенного зоопарка в Британии

Ранее психолог рассказала, как уже на первом свидании распознать абьюзера. К примеру, многие любят поближе познакомиться с новым человеком в кафе или ресторане. Там следует внимательно последить за тем, как ваш собеседник общается с официантами.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar