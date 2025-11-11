Парадокс милф: «Проработанные» россиянки стали чаще жаловаться психологам на одиночество

Россиянки старше 30 лет стали на 30% чаще обращаться к психологам из-за проблем в личной жизни. Такие данные приводит SHOT со ссылкой на экспертов в области семейных отношений.

Согласно исследованию, одинокие женщины готовы к серьёзным отношениям, но сталкиваются с системными трудностями. Основная проблема — завышенные требования: они ищут финансово обеспеченных, состоявшихся мужчин, которые будут заботиться о них и делать щедрые подарки.

Психологи выделяют вторую причину — страх повторения негативного опыта прошлых отношений. После связей с абьюзерами, нарциссами или изменщиками женщины проецируют старые травмы на новых кавалеров. Это заставляет их сознательно избегать отношений, погружаясь в работу, хобби и путешествия.

Как отмечает семейный психолог Радмила Стригунова, со временем одинокие женщины привыкают к самостоятельному образу жизни, и выход из зоны комфорта становится для них сложной задачей. Многие приходят к терапии, чтобы преодолеть внутренние барьеры и снова открыться отношениям.

