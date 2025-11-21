Названа дата, когда лучше покупать цветы ко Дню матери, чтобы не переплатить

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Чаще всего дочери и сыновья стремятся поздравить мам цветами, стоимость которых к празднику неумолимо растёт. Life.ru узнал у маркетплейса Flowwow, какой день будет самым удачным для покупки букетов.

Россияне, которые откладывают покупку подарков и цветов ко Дню матери, рискуют столкнуться с резким ростом цен на цветы и курьерские услуги. Об этом предупредил руководитель направления курьерских служб маркетплейса Юрий Семичастнов.

Так, пик спроса на заказ подарков приходится на пятницу и субботу перед праздником. Сама же доставка обычно планируется в воскресенье, в День матери. И здесь накладываются два фактора сразу — праздничный день и выходные. В это время службы доставки работают на пределе возможностей, что мгновенно отражается на тарифах.

«За 48 часов до Дня матери стоимость доставки может вырасти на 50% от стандартной цены. Это связано с тем, что свободные курьеры быстро заканчиваются и привлекать их становится сложнее», — рассказал Семичастнов.

Чтобы избежать переплаты, эксперт советует запланировать доставку заранее. Большинство сервисов позволяют сделать предзаказ как минимум за неделю до праздника. Последний день до повышения спроса — среда, 26 ноября. Это позволит зафиксировать стандартную цену доставки, даже если выбрать доставку на воскресенье.

«При создании заказа стоит помнить, что большинство подарков доставляется в первой половине дня, поэтому с утра нагрузка на курьеров максимальная. Лучше выбрать более поздний интервал — это позволит магазинам лучше спланировать нагрузку и уменьшить вероятность задержки заказа», — поделился Семичастнов.

Чтобы подарок приехал вовремя и цена доставки была ниже, он советует выбирать продавцов, которые расположены максимально близко к адресу получателя. Это снизит время в пути и вероятность задержки из-за пробок, что особенно важно в праздничные дни.

«Если вы всё же заказываете в последний момент, выбирайте магазины с высоким рейтингом. Чаще всего оценки ставятся именно за логистику и быструю обработку заказов. Магазины, которые справляются с авралом, уже имеют проверенный штат флористов и курьеров, которые помогут справиться с заказом», — рекомендовал эксперт.

Помимо того, собеседник Life.ru советует обращать внимание не только на цветы, но и на другие подарки — например, наборы шоколада ручной работы, украшения, сладости и сухофрукты. В праздники, например, клубника в шоколаде часто оказывается менее востребованной, поэтому может быть доступна для быстрой доставки.