День матери 2025: 12 идей, с которыми вы не будете мучиться вопросом «Что подарить маме?» Оглавление Топ-12 идей для подарка на День матери Что подарить маме, если бюджет до 500 рублей Идеи подарков на 1000–2000 рублей: практично и красиво Подарки до 10 000 рублей: SPA, техника, фотосессия Время, внимание, эмоции — почти что лучший подарок День матери 2025: идеи подарков своими руками Подарки от детей на День матери: от рисунка до видеоколлажа Как выбрать подарок на День матери 2025 Что НЕ стоит дарить на День матери Как поздравить маму с Днём матери 2025 Идеи необычных и оригинальных подарков на День матери. Рассказываем, что подарить на День матери и как правильно выбрать подарок, чтобы он был полезным и пришёлся по душе. Топ-подборка от Life.ru ко Дню матери 30 ноября 2025-го. 18 ноября, 05:00 День матери 2025 — подарок на день мамы. Как отметить праздник? Обложка © Nano Banana AI

День матери в 2025 году проходит 30 ноября. Это не фиксированная дата — последнее воскресенье ноября определено президентским указом от 30 января 1998 года, как мы уже писали в этом материале. По всей стране подчёркивают важность материнства и поддерживают как своих, так и родительниц маленьких пока детей, если у вас есть такие подруги. На государственном уровне рассказывают, как важна роль матери в обществе, где мы живём. И, конечно же, матерям обязательно надо что-то подарить. Но подарок на День мамы — каким он должен быть? Расскажем в материале.

Топ-12 идей для подарка на День матери

Как выбрать идеальный подарок на День мамы с любым бюджетом — расскажем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Что подарить на День матери? Такой вопрос начинает мучить нас в середине ноября, когда становится понятно, какой именно день станет для всех матерей России праздником. Даты меняются каждый год. В 2026-м это будет 29 ноября. Но подарок на День мамы — он более чем нужен. Мы собрали несколько идей, которые помогут вам порадовать родительницу безотносительно бюджета. Ведь это просто! Что подарить маме на День матери? Своё драгоценное время, свою любовь и, может быть, цветы.

Что подарить маме, если бюджет до 500 рублей

Подарок на День мамы — каким он будет, если ваш бюджет ниже 500 рублей? Может, даже лучше, чем дорогая вещь? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Что подарить маме на День матери, если в кармане «пятиха» или три сотки? Без паники, все оказывались в такой ситуации. Ноль процентов осуждения, сто процентов понимания. В такую цену у нас идут бокалы для вина, кружки, кардхолдеры, скетчбуки, если мама любит рисовать. Отталкивайтесь от того, как хорошо вы знаете человека. Подарок на День мамы необязательно должен быть очень дорогой. Есть приличная косметика в таком ценовом диапазоне, можно купить не самый шикарный, но самый красивый букет цветов в мире и уложиться в тиски пятисотрублёвой купюры. Даже в 2025 году. Экочаша из кокоса, маленькая бутылочка для воды — всё это может стоить до 500 р.

Идеи подарков на 1000–2000 рублей: практично и красиво

Бюджетный диапазон для подарка на День мамы расширился в 2, а то и в 4 раза. Теперь можно разгуляться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Если у вас есть от 1000 до 2000 рублей, поиск подарка на День мамы превращается уже в увлекательное приключение. Можно пройтись глазами по маркетплейсам, не вставая с дивана, а можно сходить в обычный магазин. Или заглянуть в торговый центр. Что подарить маме на День матери за две тысячи — это уже более высококлассная косметика и большой букет. Можно подумать о здоровье и купить подушку, которая будет способствовать здоровью шейного отдела. Можно даже напечатать репродукцию любимой картины. Или даже винтажную виниловую пластинку. Кухонная утварь подойдёт, если ваша мама любит готовить, а не сходит с ума от быта. На самом деле в мире столько идей на тему того, что подарить на День матери! Статуэтки из камня тоже часто стоят до 2000 рублей. Подберите камень по характеру.

Подарки до 10 000 рублей: SPA, техника, фотосессия

Подарок на День мамы до 10 000 рублей! Тут можно позволить уже практически всё что угодно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если у вас большие бюджеты, вопрос, что подарить маме на День матери, превращается в весёлое приключение. Вариантов сразу масса. Закажите ей сеанс в SPA-салоне. Только сначала опробуйте на себе: если местные работницы будут хамить, вам конец. Шикарный подарок на День мамы — это техника. «Умные» очки, которые подключаются к телефону по Bluetooth, смарт-часы, пароварка, комплект для изменения голоса, видеокамера, фотоаппарат... Или даже фотосессия у профессионального фотографа! Что подарить на День матери? Можно даже, например, с мамой в тир сходить на эти деньги. Бюджет до 10 000 рублей — подарок точно не разочарует, а ещё будет шикарный букет, где все цветы будут поражать красотой, и драгоценное время, которое вы провели вместе.

Время, внимание, эмоции — почти что лучший подарок

Что подарить маме на День матери, если у вас пока нет своих денег? Хороший вопрос, но и на него есть ответ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Пожалуй, время — это самое дорогое, что у нас есть. Был даже какой-то фильм о том, как время стало валютой и богачи превратились почти что в бессмертных. Вот вам и ответ на вопрос «Что подарить на День матери?». Дарите своё время. Приезжайте в гости на неделю. Помогите по дому. Сходите погулять. Пригласите в театр. Если нет денег на цветы и косметику, идеи подарка маме на День матери могут появиться буквально из воздуха. Главный подарок — это не вещь, а приятные эмоции, которые вы вызвали у вашей родительницы своим вниманием и своей бережностью даже в 2025-м. Потом вы будете вспоминать это время с теплотой.

День матери 2025: идеи подарков своими руками

Какой же подарок на День мамы выбрать... Ручная работа хорошо подойдёт, если бюджет относительно небольшой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

Что можно всегда подарить на День матери, так это изделия собственного производства. Ручная работа всегда высоко ценится, потому что вы вложили в неё труд и частичку своей души. Вы можете пойти в гончарную мастерскую и сделать кружечку для мамы там. А можете самостоятельно сделать духи дома! Вам понадобится очень много подготовки, процесс будет сложным, зато мама получит свой неповторимый аромат, который сделал её ребёнок, парфюмер. А ещё можно своими руками сделать фотоальбом, открытку, украшения, например браслет или бусы. Создать свечу, нарисовать картину — вы сможете сделать маме и такой подарок, если сильно захотите.

Подарки от детей на День матери: от рисунка до видеоколлажа

День матери 2025: что дарить, если вы сами ещё ребёнок. Давайте разберёмся, что в ваших силах и как можно порадовать маму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Если вы сами ещё ребёнок, возможности ваши несколько ограничены. В основном финансовые. А если речь идёт о совсем маленьком чаде, становится посложнее. Дети своим мамам могут подарить собственноручно нарисованную открытку. Детские рисунки всегда классные, и нет разницы, ломают ли они перспективу или же мы имеем дело с юным гением, который уже знает все пропорции. В качестве альтернативы можно сделать букет цветов своими руками. Необязательно его выращивать или набирать во дворе. Можно просто разжиться цветной бумагой и дальше применить технику оригами, чтобы на выходе получился «вечный» букет.

Как выбрать подарок на День матери 2025

Подарок маме на День матери выбрать несложно. Если вы можете сказать, что хорошо её знаете. Знаете, что она за человек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alena Ozerova

Подарок для мамы на День матери в 2025 году должен быть основан на характере вашей мамы. Если мама любит театр, можно сводить её туда. Если у неё есть любимый актёр, придётся напрячься. Но все вы сможете найти фильм с его участием и получить билеты в кинотеатр. Мама мечтала стать учёным в детстве? Подарите микроскоп. Мама увлекается астрологией? Подарите ей собственноручно нарисованную натальную карту или телескоп, чтобы она следила за созвездиями сама. В 2025-м без персонализации никуда. Наблюдайте за своей мамой. Или просто спросите.

Что НЕ стоит дарить на День матери

Подарок для мамы не должен быть банальным. Он должен ей понравиться. Если уверенности нет, лучше подарить внимание и эмоции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / anmbph

Что дарить на День матери мы выяснили. Но что точно не стоит маме дарить в эту важную для всех нас дату? Проходными подарки точно быть не должны. Нельзя дарить подарки на авось. И есть даже целый список, который маму скорее расстроит, чем порадует. Деньги. Да, деньги дарить модно, это популярный подарок. Но он свидетельствует о том, что внутренний мир человека вам неинтересен.

Антивозрастная косметика. Напомнит о старении, что очевидно.

Колюще-режущие предметы. Они порежут отношения.

Зеркала! Они тоже могут испортить отношения в семье, создать интриги.

Одежда и обувь — это байесовская игра (игра с неполной информацией). Вы можете знать размеры одежды и обуви. Но размерная сетка сильно зависит от места производства. Вещи из Азии часто «маломерят», наши, российского производства — наоборот.

Животные и растения. Это будет обузой. С животными и растениями надо выстраивать коммуникацию самостоятельно. Если мама и так хотела завести щеночка, то ещё ничего. А если она боится собак? Думайте!

Как поздравить маму с Днём матери 2025

День матери – 2025: как поздравить маму, чтобы весь год тепло жило в её сердце? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Процесс вручения подарка чуть ли не более важен, чем сам подарок. Подойдите к нему ответственно. Придумайте тёплое и полное любви поздравление. Если надо отрепетировать его, отрепетируйте. Не раскрывайте сразу все карты, вручайте подарок в красивой обёртке. Чтобы это был сюрприз, причём приятный. Если у вас есть небольшие проблемы с тем, чтобы придумать красивое поздравление, можете почитать профильные материалы.

День матери уже на носу! Последнее воскресенье ноября — это время, когда нужно уделить максимум внимания женщине, которая произвела вас на свет и воспитала. Нет в мире более сильной связи, чем между матерью и ребёнком, ведь мы буквально жили у этого человека внутри, хоть и не могли похвастаться осознанным поведением. Кстати, Life.ru уделяет внимание осознанности, у нас есть материал о выгорании.

