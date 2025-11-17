Life.ru рассказывает, как педагог с Урала учит детей искусству метафор на треках Яникса и Анны Asti Оглавление Как пришла идея учить подростков по рэпу Реакция учеников на новую тактику обучения Проверка работ и лайки на полях «Мне писали очень приятные слова и пожелания» Учительница из Екатеринбурга рассказала Life.ru, как объяснила школьникам метафоры на примерах из рэпа, — и удивила не только весь класс, но и соцсети. 17 ноября, 13:40 Коллаж © Life.ru Фото © Из личного архива Ксении Галиновой

Иногда, чтобы школьники действительно почувствовали смысл литературного приёма, одного учебника мало. Учительница из Екатеринбурга Ксения Галинова решила объяснить смысл и употребление метафор на примерах, которые подросткам действительно близки, — из песен и рэпа. Учительница рассказала Life.ru, как необычный метод с разбором любимых треков школьников оживил уроки литературы и собрал тысячи откликов в соцсетях.

Как пришла идея учить подростков по рэпу

Ксения Галинова — 24-летняя учительница русского языка и литературы из Екатеринбурга — нашла необычный способ объяснить школьникам, что такое метафора — на примерах из песен и рэпа. Девушка признаётся, что, готовясь к теме о художественных средствах выразительности, она вдруг поняла, что сама до конца не чувствует разницы между сухой теорией и настоящим смыслом метафоры. «Конечно, я могла найти её в примитивных примерах, в известных стихах, но детям на ОГЭ нужно будет искать метафоры в абсолютно незнакомых текстах. Поэтому, чтобы объяснить, сначала надо было разобраться самой», — рассказывает Ксения.

В поисках живых примеров она пересмотрела множество материалов, пока однажды не наткнулась на видео, где метафоры разбирали на примерах из рэпа. За несколько минут смысл приёма раскрылся для неё ярче, чем за годы изучения учебников, поэтому учительница решила повторить этот формат и на своих уроках.

Реакция учеников на новую тактику обучения

Как рассказывает Ксения, реакция подростков оказалась живой и совершенно неожиданной: они смеялись и даже немного смущались такому «нешкольному» объяснению темы. «Если честно, то такое домашнее задание, можно сказать, предложила не я, а они. После просмотра и обсуждения видео говорят: «А на своих примерах будем искать?» И я сразу схватилась за эту идею. Предложила им в любимых треках, необязательно в рэпе, найти метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения», — делится учительница.

Результат превзошёл все ожидания — на следующий день почти весь класс принёс выполненное задание. Ребята просили учительницу поскорее прочитать и оценить их работу. По словам девушки, литература у девятиклассников обычно не в почёте, поэтому это был ошеломительный успех.

Проверка работ и лайки на полях

Ксения с улыбкой вспоминает, что настоящим приключением стала даже не сама идея задания, а его проверка. Взяв стопку тетрадей и подключив колонку с Алисой, учительница начала последовательно включать песни, которые упоминали ученики, и параллельно проверять, какие именно выразительные средства они нашли. «Также ставила лайки на полях, если песня мне особенно нравилась. Давно проверка тетрадей не была такой весёлой», — делится девушка.

Не меньше учителя впечатлило и разнообразие музыкальных примеров: кто-то выбирал современных исполнителей вроде Yanix, Macan или Big Baby Tape, кто-то обращался к песням прошлых десятилетий — «Сектор Газа», Михаил Круг, «Король и Шут». Нашлись и те, кто пошёл дальше и взял зарубежных звёзд: в тетрадях встречались Linkin Park, Metallica и другие группы.

Ксения вспоминает, что среди десятков песен, которые она слушала, проверяя работы, нашлось несколько особенно тёплых для неё. Настоящей личной радостью стала песня «Феникс» Анны Asti — одна из любимых у педагога. Улыбку вызвали и строки группы «Король и Шут»: эти песни Ксения с родителями часто поёт дома и в караоке. Но больше всего учительницу поразил выбор девочки, решившей искать средства выразительности в песнях церковного хора. «Некоторые ученики признались, что даже на любимые песни взглянули как-то по-новому, глубже поняли их смысл. Это значит, что всё было не зря», — отметила Ксения.

«Мне писали очень приятные слова и пожелания»

О своём необычном опыте объяснения темы учительница выложила в соцсети короткое видео. Ксения признаётся, что никто, включая её саму, не ожидал, что оно станет популярным и наберёт тысячи просмотров. Поток добрых, искренних комментариев оказался таким мощным, что учительница даже немного поплакала от некоторых из них. По словам девушки, именно эти слова стали для неё подтверждением: она действительно на своём месте.