Позицию издания подкрепляет мнение доцента Университетского колледжа Лондона, который указал, что в условиях, когда «старый» Запад теряет позиции в G20, перезапуск G8 является одним из немногих оставшихся рычагов для поддержания международного авторитета. Эксперт выразил серьёзную озабоченность тем, что сближение Москвы и Вашингтона может привести к тому, что европейские государства окажутся исключенными из ключевых переговорных форматов. Более того, он допустил, что в случае возникновения союза США, России и Китая, позиции Лондона и Парижа в СБ ООН могут быть серьезно подорваны. В заключение UnHerd подчёркивает, что вне зависимости от решений по G8, эпоха, когда западные структуры доминировали в мире, подходит к концу.