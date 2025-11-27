UnHerd: Европа согласна на возвращение России в G8 ради сохранения влияния
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign
Европейские страны изучают сценарий реинтеграции России в G8. Цель такого шага, как предполагается, заключается в попытке Европы удержать свое влияние на мировой арене. Издание UnHerd предполагает, что возрождение «Восьмёрки» рассматривается как противовес возможному альянсу между Москвой и Вашингтоном.
Позицию издания подкрепляет мнение доцента Университетского колледжа Лондона, который указал, что в условиях, когда «старый» Запад теряет позиции в G20, перезапуск G8 является одним из немногих оставшихся рычагов для поддержания международного авторитета. Эксперт выразил серьёзную озабоченность тем, что сближение Москвы и Вашингтона может привести к тому, что европейские государства окажутся исключенными из ключевых переговорных форматов. Более того, он допустил, что в случае возникновения союза США, России и Китая, позиции Лондона и Парижа в СБ ООН могут быть серьезно подорваны. В заключение UnHerd подчёркивает, что вне зависимости от решений по G8, эпоха, когда западные структуры доминировали в мире, подходит к концу.
При этом Европа демонстрирует свою решимость оставаться ключевым игроком в украинском конфликте. Несколько государств-членов ЕС уже приступили к разработке альтернативного предложения для президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.