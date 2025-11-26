Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в своём блоге на платформе X резко охарактеризовал главу евродипломатии Каю Каллас, обвиняя её и европейских лидеров в отсутствии реальной роли в мирных переговорах по Украине. Он заявил, что Европа не играет значимой роли в урегулировании конфликта именно из-за таких фигур, как Каллас, которую он назвал самым некомпетентным человеком из всех, кого когда-либо видел.

По мнению Мемы, политика Каллас — катастрофическая и продолжается, поскольку она поддерживает дальнейшее перевооружение Европы. Финский политик отметил, что лидеры ЕС увлечены идеей продолжения конфликта, что выражается в их реакции после публикации мирного плана США — вместо согласия они поспешили разработать собственное альтернативное предложение. Это лишь свидетельствует о панике и нежелании действительно способствовать миру.