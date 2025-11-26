Финский политик окрестил главу евродипломатии «истеричкой» и разнёс роль Европы в переговорах
Мема: Европа не играет роль в переговорах по Украине из-за психопатки Каллас
Обложка © ТАСС / АР
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в своём блоге на платформе X резко охарактеризовал главу евродипломатии Каю Каллас, обвиняя её и европейских лидеров в отсутствии реальной роли в мирных переговорах по Украине. Он заявил, что Европа не играет значимой роли в урегулировании конфликта именно из-за таких фигур, как Каллас, которую он назвал самым некомпетентным человеком из всех, кого когда-либо видел.
По мнению Мемы, политика Каллас — катастрофическая и продолжается, поскольку она поддерживает дальнейшее перевооружение Европы. Финский политик отметил, что лидеры ЕС увлечены идеей продолжения конфликта, что выражается в их реакции после публикации мирного плана США — вместо согласия они поспешили разработать собственное альтернативное предложение. Это лишь свидетельствует о панике и нежелании действительно способствовать миру.
Напомним, что американский мирный план был представлен лично президентом США Дональдом Трампом. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина не должна идти на территориальные уступки ради достижения мира и ограничивать численность своих вооружённых сил. В результате, как сообщалось, Европа разработала своё «контрпредложение» мирного плана. В него включены такие ключевые моменты, как вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и обязательство России выплатить репарации.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.