26 ноября, 10:12

В Кремле заявили о попытках сорвать мирный процесс по Украине

Обложка © Life.ru

Много людей в разных странах, включая Соединённые Штаты, будут стремиться сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что, хотя он и не склонен преувеличивать значение первого аспекта, ожидается значительное число людей в разных странах, которые будут препятствовать мирному развитию событий. Так он ответил на вопрос о том, кому выгодны утечки информации о переговорах.

«Будет очень большое количество людей в разных странах, включая США, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло», — сказал Песков в ходе брифинга.

Путин встретится с Уиткоффом в Москве на следующей неделе
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что официального мирного плана США по Украине Россия пока не получала. Однако, по его словам, существует неофициальная версия документа. Как отметил Ушаков, есть даже несколько вариантов, кое в чём «даже можно запутаться».

