27 ноября, 12:20

Жителя Тюмени оштрафовали за эмодзи с символикой АУЕ* в Telegram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

В Тюмени 18-летнего молодого человека привлекли к ответственности за использование эмодзи в виде восьмиконечной звезды рядом с именем в Telegram. Об этом сообщает URA.ru.

Парень из Тюмени, которому выписали штраф за неподобающий эмодзи. Фото © Telegram / URA.ru

Суд признал, что молодой человек публично продемонстрировал символику, схожую с атрибутикой движения АУЕ*, и назначил ему штраф в размере 1000 рублей. Инцидент произошёл во время осмотра следователем телефона молодого человека.

Ранее Life.ru сообщал, что суд оштрафовал москвича за фото Mercedes с АУЕ* - номерами на 2 тысячи рублей. Постановили, что комбинация цифр и букв на номере транслирует символику запрещённого движения А.У.Е.*, демонстрация которой в интернете недопустима.

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.

