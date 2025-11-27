Жителя Тюмени оштрафовали за эмодзи с символикой АУЕ* в Telegram

В Тюмени 18-летнего молодого человека привлекли к ответственности за использование эмодзи в виде восьмиконечной звезды рядом с именем в Telegram. Об этом сообщает URA.ru.

Парень из Тюмени, которому выписали штраф за неподобающий эмодзи. Фото © Telegram / URA.ru

Суд признал, что молодой человек публично продемонстрировал символику, схожую с атрибутикой движения АУЕ*, и назначил ему штраф в размере 1000 рублей. Инцидент произошёл во время осмотра следователем телефона молодого человека.

Ранее Life.ru сообщал, что суд оштрафовал москвича за фото Mercedes с АУЕ* - номерами на 2 тысячи рублей. Постановили, что комбинация цифр и букв на номере транслирует символику запрещённого движения А.У.Е.*, демонстрация которой в интернете недопустима.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.