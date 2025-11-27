Военный эксперт ответил, чем Россия будет сбивать новые украинские дроны Octopus

Минобороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение о производстве новых украинских дронов-перехватчиков под названием Octopus. Планируется массовое производство — до нескольких тысяч в месяц. О том, чем ВС РФ будут такие беспилотники сбивать, Life.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Они его позиционируют как дрон, который должен будет противостоять нашим беспилотникам. Особенно они уповают на «Герань», так как она им больше всего доставляет неприятностей. Но самое интересное то, что характеристик нет и его эффективность на поле боя не подтверждена», — говорит Матвийчук.

Эксперт считает, что с помощью проекта Octopus Британия просто хочет заработать на Украине деньги, как Лондон делал неоднократно. Но если всё же эти беспилотники будут произведены и попадут на поле боя, России есть чем их сбивать.

«Если этот дрон действительно является тем, что они заявили, — дроном ПВО, для его уничтожения будут применяться точно такие же дроны ПВО, которые у нас сегодня уже есть на вооружении, и, конечно же, переносные комплексы типа «Стрела», «Верба» и «Панцири». У нас есть чем сбивать любое новое оружие, любой новый дрон. Я думаю, что ничего страшного на поле боя не произойдёт», — добавил Матвийчук.