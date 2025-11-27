В Гвинеи-Бисау военные назначили президента переходного периода

Генерал Орта Н’Там стал новым президентом Гвинеи-Бисау на переходный период. Как сообщает агентство AFP, он уже принёс президентскую присягу.

Согласно заявлению военных, переходный период продлится один год. За это время новая власть намерена стабилизировать ситуацию в стране и подготовить переход к следующему этапу управления.

Напомним, что в Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, в результате которого президент страны Умару Сисоку Эмбало был задержан военными. По словам самого Эмбало, организатором переворота выступил начальник Генерального штаба вооружённых сил страны. Президент отметил, что к нему не применялись насильственные действия во время задержания. Глава государства связал эти события с попыткой подрыва результатов недавних президентских выборов.