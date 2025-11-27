Путин назвал неожиданными санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

Новые ограничительные меры США против российских нефтяных компаний были введены неожиданно для российской стороны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

По его словам, после серии контактов, включая его визит на Аляску, у Москвы сложилось мнение о наличии понимания с американцами относительно платформы для прекращения боевых действий.

Он добавил, что после возвращения с президентом Трампом на свои Родины диалог продолжался, в том числе на полях ГА ООН, и не был отмечен конфликтами. На этом фоне решение Вашингтона о введении санкций выглядело внезапным.

22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние структуры в новый санкционный пакет, который полностью вступит в силу 21 ноября. Вашингтон заявляет, что ограничения направлены на усиление давления на Москву в связи с конфликтом на Украине