Евросоюз не планирует активно продвигать новый, 20-й пакет антироссийских санкций до окончания новогодних праздников. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей институтов ЕС.

По словам одного из европейских чиновников, обсуждение новых ограничений «сейчас не является приоритетом». Другой дипломат уточнил, что Еврокомиссия вернётся к идеям по усилению санкционного режима только в январе.

Как отмечает издание, ключевым элементом будущего пакета станет «закрытие оставшихся лазеек» — речь идёт о механизмах обхода ограничений, которые Брюссель намерен пресечь.

В России неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад усиливает уже несколько лет. Москва указывает, что в самих странах ЕС растёт число критиков санкционной политики, а меры против РФ не достигли заявленных целей.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания России — долгосрочная стратегия Запада, а введённые санкции нанесли удар по мировой экономике и в первую очередь ухудшают жизнь обычных людей.