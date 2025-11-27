Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 08:29

Politico: 20-й пакет антироссийских санкций отложен до января

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Евросоюз не планирует активно продвигать новый, 20-й пакет антироссийских санкций до окончания новогодних праздников. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей институтов ЕС.

По словам одного из европейских чиновников, обсуждение новых ограничений «сейчас не является приоритетом». Другой дипломат уточнил, что Еврокомиссия вернётся к идеям по усилению санкционного режима только в январе.

Живут в роскоши, а бьют по россиянам. Как беглые министры и экономисты помогают Западу с санкциями
Живут в роскоши, а бьют по россиянам. Как беглые министры и экономисты помогают Западу с санкциями

Как отмечает издание, ключевым элементом будущего пакета станет «закрытие оставшихся лазеек» — речь идёт о механизмах обхода ограничений, которые Брюссель намерен пресечь.

В России неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад усиливает уже несколько лет. Москва указывает, что в самих странах ЕС растёт число критиков санкционной политики, а меры против РФ не достигли заявленных целей.

Орешкин заявил о невозможности сокрушить Россию санкциями
Орешкин заявил о невозможности сокрушить Россию санкциями

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания России — долгосрочная стратегия Запада, а введённые санкции нанесли удар по мировой экономике и в первую очередь ухудшают жизнь обычных людей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Санкции против России
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar