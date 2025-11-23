Орешкин заявил о невозможности сокрушить Россию санкциями

Экономика России за последние 20 лет стала заметно более крепкой, разрушить её с помощью санкций попросту нереально. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ответ на вопрос, можно ли сокрушить РФ давлением с помощью рестрикций в экономической сфере.

«Ну, конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая. За последние 20 лет она стала гораздо более устойчивой», — указал Орешкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.