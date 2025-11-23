Орешкин заявил о невозможности сокрушить Россию санкциями
Обложка © Life.ru
Экономика России за последние 20 лет стала заметно более крепкой, разрушить её с помощью санкций попросту нереально. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ответ на вопрос, можно ли сокрушить РФ давлением с помощью рестрикций в экономической сфере.
«Ну, конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая. За последние 20 лет она стала гораздо более устойчивой», — указал Орешкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт против Москвы «очень мощные» санкции в нефтяной сфере. По его словам, они «затруднят» торговлю нефтью между Россией и её партнёрами. В этом вопросе Штаты сильно давят на Индию, чтобы она сократила закупки у РФ.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.