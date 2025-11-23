Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 12:04

Орешкин заявил о невозможности сокрушить Россию санкциями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Экономика России за последние 20 лет стала заметно более крепкой, разрушить её с помощью санкций попросту нереально. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ответ на вопрос, можно ли сокрушить РФ давлением с помощью рестрикций в экономической сфере.

«Ну, конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая. За последние 20 лет она стала гораздо более устойчивой», — указал Орешкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Рябков заявил, что Россия не прогнётся под новыми санкциями США
Рябков заявил, что Россия не прогнётся под новыми санкциями США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт против Москвы «очень мощные» санкции в нефтяной сфере. По его словам, они «затруднят» торговлю нефтью между Россией и её партнёрами. В этом вопросе Штаты сильно давят на Индию, чтобы она сократила закупки у РФ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Санкции против России
  • Максим Орешкин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar