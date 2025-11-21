Россия и США
21 ноября, 16:10

Трамп заявил, что новые санкции США должны осложнить продажу российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Новые санкции США в отношении России должны усложнить продажу российской нефти. Об этом заявил лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«И они [санкции] очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти», — заявил Трамп в эфире радио Fox News.

Новые санкции США Трамп охарактеризовал как «очень мощные». Ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса.

