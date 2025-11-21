Трамп заявил, что новые санкции США должны осложнить продажу российской нефти

Новые санкции США в отношении России должны усложнить продажу российской нефти. Об этом заявил лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«И они [санкции] очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти», — заявил Трамп в эфире радио Fox News.