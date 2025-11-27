«Чушь какая-то»: Путин развеял все слухи об «опале» Лаврова

Президент Владимир Путин заявил, что слухи о возможной отставке главы МИД Сергея Лаврова не соответствуют действительности. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста Life.ru Александра Юнашева.

«Да нет, чушь это какая-то, ни в какую опалу он не попал. У него свой график работы», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что министр продолжает выполнять свои обязанности в полном объёме. Сейчас, к примеру, Лавров готовится к встрече с американскими партнёрами.