27 ноября, 13:56

«Чушь какая-то»: Путин развеял все слухи об «опале» Лаврова

Путин назвал чушью слухи о возможной отставке Лаврова

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин заявил, что слухи о возможной отставке главы МИД Сергея Лаврова не соответствуют действительности. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста Life.ru Александра Юнашева.

«Да нет, чушь это какая-то, ни в какую опалу он не попал. У него свой график работы», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что министр продолжает выполнять свои обязанности в полном объёме. Сейчас, к примеру, Лавров готовится к встрече с американскими партнёрами.

В Кремле назвали вбросом сообщения о «пропаже» Лаврова
Александр Юнашев
