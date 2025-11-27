Россия и США
27 ноября, 15:01

В России потребовали отменить концерты Лепса после шутки про «отстрел» журналистов

Обложка © ТАСС / Вячеслав Немышев / URA.RU

Депутат Брянской облдумы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов резко осудил высказывание Григория Лепса о желании устроить свадьбу на Красной площади с барной стойкой и «стрелять» по журналистам.

«Подобные высказывания, даже сделанные в форме иронии, демонстрируют двойные стандарты и неуважение к нашему общему историческому и культурному достоянию. Красная площадь — это сердце нашей страны, священное место, где находится Могила Неизвестного Солдата, где проходят главные государственные церемонии. Предлагать устроить там банкет с барной стойкой — значит проявлять непозволительную легкомысленность по отношению к памяти предков и чувствам миллионов граждан», — заявил Иванов в интервью «Газете.ru».

Он подчеркнул, что для народного артиста, обладающего статусом и влиянием, такие «шутки» недопустимы: они размывают моральные устои, создают атмосферу вседозволенности и поощряют агрессию. По его словам, подобные заявления — не просто безвкусица, это социально-опасное поведение в условиях обострённой обстановки.

Иванов потребовал от Лепса публичных извинений перед журналистами и призвал творческие союзы и учреждения культуры обсудить возможность отмены его новогодних выступлений. Творчество должно сопутствовать морали и ответственности перед народом, подытожил активист.

Российский певец Григорий Лепс в беседе с журналистами заявил, что мечтает сыграть свадьбу на Красной площади в Москве, разместив барную стойку у мавзолея Ленина. По его словам, на мероприятии будут только самые близкие люди, а сотрудников СМИ, иронично добавил он, будут «отстреливать по периметру». Артист подчеркнул, что именно Красная площадь — единственно возможное место для его свадьбы мечты.

