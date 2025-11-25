Лепс заявил, что хочет сыграть свадьбу на Красной площади с баром возле мавзолея

Российский певец Григорий Лепс заявил, что в идеале хотел бы сыграть свою свадьбу на Красной площади, а у мавзолея Ленина поставить бар с напитками. Об этом исполнитель сообщил журналистам.

Лепс планирует свадьбу. Видео © Telegram / Алёна, Блин!

По мнению артиста, свадьба мечты может состояться только на Красной площади в Москве.

«У нас будет барная стойка там, где Мавзолей», — добавил Лепс.

Он подчеркнул, что на его свадьбе будут присутствовать лишь самые близкие люди, а журналистов будут «отстреливать по периметру».