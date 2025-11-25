Лепс заявил, что хочет сыграть свадьбу на Красной площади с баром возле мавзолея
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba
Российский певец Григорий Лепс заявил, что в идеале хотел бы сыграть свою свадьбу на Красной площади, а у мавзолея Ленина поставить бар с напитками. Об этом исполнитель сообщил журналистам.
Лепс планирует свадьбу. Видео © Telegram / Алёна, Блин!
По мнению артиста, свадьба мечты может состояться только на Красной площади в Москве.
«У нас будет барная стойка там, где Мавзолей», — добавил Лепс.
Он подчеркнул, что на его свадьбе будут присутствовать лишь самые близкие люди, а журналистов будут «отстреливать по периметру».
Медленно, но уверенно Аврора Киба приближается к шее Григория Лепса. Летом она заявила, что после свадьбы он будет полностью содержать её на свои деньги. При этом в мае СМИ сообщали, что певец отложил свадьбу из-за финансовых проблем и кредита.
