25 ноября, 12:50

Лепс заявил, что хочет сыграть свадьбу на Красной площади с баром возле мавзолея

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba

Российский певец Григорий Лепс заявил, что в идеале хотел бы сыграть свою свадьбу на Красной площади, а у мавзолея Ленина поставить бар с напитками. Об этом исполнитель сообщил журналистам.

Лепс планирует свадьбу. Видео © Telegram / Алёна, Блин!

По мнению артиста, свадьба мечты может состояться только на Красной площади в Москве.

«У нас будет барная стойка там, где Мавзолей» добавил Лепс.

Он подчеркнул, что на его свадьбе будут присутствовать лишь самые близкие люди, а журналистов будут «отстреливать по периметру».

«Он меня балует»: Невеста Лепса заявила, что пересядет на шею певца только после свадьбы

Медленно, но уверенно Аврора Киба приближается к шее Григория Лепса. Летом она заявила, что после свадьбы он будет полностью содержать её на свои деньги. При этом в мае СМИ сообщали, что певец отложил свадьбу из-за финансовых проблем и кредита.

