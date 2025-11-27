В России ко Дню матери запустили проект, посвящённый региональному фольклору

Платформа Дзен выпустила специальный документальный проект о фольклорных традициях, приуроченный ко Дню матери. Инициатива получила название «Мамины сказки» и посвящена тому, как народное творчество сохраняется в семьях и передаётся между поколениями.

Новый цикл состоит из пяти серий, которые доступны для просмотра на канале «Культура.РФ» в Дзене. В центре каждого ролика находятся женщины из разных регионов России, которые сохраняют и передают культурное наследие своим детям. Среди героинь значатся керамистка из Карелии, художница-орнаменталист из Дагестана, музыкант из Марий-Эл, автор из Якутии и сёстры-иллюстраторы из Бурятии, которые работают с локальными сказаниями. В проекте также приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.













Помимо видеоматериалов, Дзен представил книгу, куда вошли собранные сказки и предания. Также был запущен специальный цикл материалов, рассказывающий о мерах поддержки в рамках национального проекта «Семья». Данные проекты подготовили совместно с АНО «Национальные приоритеты».

Ранее сообщалось, что депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары» Михаил Ветров предложил ввести в школах ежегодный внеклассный урок, посвящённый матерям. Парламентарий пояснил, что такой урок под названием «Моя мама» мог бы проводиться один раз в год накануне празднования Дня матери. Ветров выразил уверенность, что подобная практика поможет развить у детей чувство гордости за своих родных.