Москвичка случайно узнала о смерти пропавшего мужа через уведомления на «Госуслугах»

Москвичка Екатерина Лепеса спустя два месяца после исчезновения супруга узнала о его смерти лишь благодаря автоматическому уведомлению с портала «Госуслуги» о назначении пенсии по потере кормильца для их двухлетней дочери. Данную информацию передаёт «Рен-ТВ».

Всё это время тело её мужа, Евгения, находилось в морге, при этом, по утверждению женщины, при нём имелся паспорт, позволявший установить личность. Екатерина рассказала, что продолжала надеяться на возвращение мужа, считая его пропавшим без вести. Она выразила уверенность, что если бы случайно не увидела электронное извещение, супруга могли бы похоронить как неопознанного. Женщина также подчеркнула, что до сих пор не получила от правоохранительных органов никаких объяснений по поводу того, почему её не уведомили о находке.

Мужчина пропал 18 сентября. Последним сообщением от него стало признание в любви, отправленное жене в 18:11, после чего связь с ним оборвалась. Согласно официальной справке о смерти, причиной гибели стало «отравление метадоном с неопределёнными намерениями», а датой смерти указано 19 сентября.

Вдова категорически отвергает версию о наркотическом отравлении, настаивая на том, что её супруг никогда не употреблял запрещённые вещества. Она вспомнила, что в день исчезновения между ними царили абсолютно гармоничные отношения, и Евгений перед уходом сообщил, что обязательно вернётся домой вечером. Загадочность ситуации усугубляется тем, что спустя месяц одной из знакомых семьи поступил телефонный звонок от человека, представившегося Евгением и заявившего, что находится в Омске.

Представитель морга Наталья Коноплева прокомментировала ситуацию, разъяснив, что их учреждение принимает тела исключительно на основании постановлений правоохранительных органов. Она отметила, что именно полиция является заказчиком всех необходимых экспертиз, а потому все вопросы по информированию родственников лежат в их компетенции. По словам Коноплевой, морг не имеет полномочий самостоятельно передавать какую-либо информацию семьям погибших. В связи с произошедшим Екатерина намерена обратиться за помощью к адвокату и подготовить исковое заявление в суд.

Ранее сообщалось, что жительница Рочестера Шанита Хопкинс несколько месяцев считала, что кремировала свою сестру, пока не узнала от незнакомца, что та жива. Семья заявила о пропаже Шанис Крюс ещё в июле 2021 года, когда женщина перестала выходить на связь, оставив двоих детей. Полиция сообщила о находке тела лишь спустя почти три года, в апреле 2024-го, указав, что оно было обнаружено на пустыре ещё в феврале. Согласно официальным данным экспертизы, причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.