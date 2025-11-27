«Люблю пошутить»: Маликов объяснил, почему зумеры обожают его соцсети

Дмитрий Маликов раскрыл, почему он остаётся одним из самых популярных артистов в соцсетях, особенно среди молодёжи. По словам певца, весь секрет — в самоиронии и лёгком отношении к себе.

Дмитрий Маликов объяснил свою популярность в соцсетях. Видео © Life.ru

«Просто у меня есть чувство иронии, самоиронии, и поэтому я люблю пошутить, поприкалываться», — сказал Маликов перед концертом «Ода Матери» в Кремле, организованным АНО «Евразия».

Певец отметил, что активно общается с молодёжью, не «застревает» в одном стиле и постоянно ищет новые форматы.

«Я с удовольствием коллаборирую с молодёжью, я общаюсь, я не закрываюсь, я не зацикливаюсь в своём только стиле и так далее. Вот, опять же, сейчас у меня вот сегодня выходит новогодняя песня, и запланированы коллаборации, совместные рилсы, не буду говорить, с кем, потому что с очень популярными тоже девушками, тиктокершами, зумершами там и так далее», — поделился Маликов.

Концерт «Ода матери» в Кремлёвском дворце объединил 6 тысяч гостей и десятки артистов. В интерактивной зоне работали семейные площадки и мастер-классы, а на сцене выступили Дмитрий Маликов, Валерия, Клава Кока, Игорь Николаев, Денис Майданов, Зара, МОТ, хор Ансамбля Александрова, «Лейся, песня» и «Непоседы». Мероприятие стало частью большой программы, направленной на сохранение общих культурных традиций народов Евразии.

