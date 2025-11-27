«Зима в Майами»: Кристина Орбакайте похвасталась фигурой в купальнике
Кристина Орбакайте показала фигуру в ярком пляжном образе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/@orbakaite_k
Певица Кристина Орбакайте похвасталась тем, как зимует на тёплых пляжах Майами. В личном блоге она опубликовала снимок с отдыха.
На кадрах 54-летняя звезда позирует в элегантном чёрном купальнике с принтом в виде ярких следов губ, расположившись на шезлонге. Её образ дополняли воздушная розовая рубашка, соломенная шляпа и классические солнцезащитные очки. В подписи к публикации певица, по всей видимости, отметила контраст погоды с Россией, лаконично написав: «Зима в Майами».
Отдельное внимание поклонников привлёк следующий пост, где Орбакайте демонстрирует аксессуар от люксового бренда. В кадре артистка позирует с оранжевой кожаной сумкой Hermes, рыночная стоимость которой превышает 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте связывает трудности с организацией концертов в России с общественной реакцией на свою семью. По некоторым данным, артистка возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на свою мать Аллу Пугачёву.
