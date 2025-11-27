Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 18:49

«Зима в Майами»: Кристина Орбакайте похвасталась фигурой в купальнике

Кристина Орбакайте похвасталась фигурой в купальнике

Кристина Орбакайте показала фигуру в ярком пляжном образе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/@orbakaite_k

Кристина Орбакайте показала фигуру в ярком пляжном образе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/@orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте похвасталась тем, как зимует на тёплых пляжах Майами. В личном блоге она опубликовала снимок с отдыха.

На кадрах 54-летняя звезда позирует в элегантном чёрном купальнике с принтом в виде ярких следов губ, расположившись на шезлонге. Её образ дополняли воздушная розовая рубашка, соломенная шляпа и классические солнцезащитные очки. В подписи к публикации певица, по всей видимости, отметила контраст погоды с Россией, лаконично написав: «Зима в Майами».

Отдельное внимание поклонников привлёк следующий пост, где Орбакайте демонстрирует аксессуар от люксового бренда. В кадре артистка позирует с оранжевой кожаной сумкой Hermes, рыночная стоимость которой превышает 500 тысяч рублей.

«Ура! С днем рождения»: Холодное послание Орбакайте детям Пугачевой удивило фанатов
«Ура! С днем рождения»: Холодное послание Орбакайте детям Пугачевой удивило фанатов

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте связывает трудности с организацией концертов в России с общественной реакцией на свою семью. По некоторым данным, артистка возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на свою мать Аллу Пугачёву.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Кристина Орбакайте
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar