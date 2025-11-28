Светлана Крючкова поделилась болью разлуки со внучкой, живущей за границей

Актриса Светлана Крючкова сделала редкое публичное высказывание о своей семье. В мастерской Михалкова она призналась, что сильно тоскует по внучке, которая проживает во Франции и плохо владеет русским языком.

«Живёт не в России. Мои внуки родились там, они говорят по-русски, но мы видимся редко. Я видела её последний раз, когда ей было 3 года», — сказала артистка на евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в мастерской Михалкова.

Крючкова вспомнила о кинокартине «Двое в жизни, не считая собаки», за роль в которой она была номинирована на премию в категории «Лучшая актриса». Крючкова призналась, что особенно тяжело ей даются сцены, где её героиня говорит о внучке, поскольку эти моменты отражают её личные переживания.

Актриса добавила, что каждый раз при воспоминаниях о девочке у неё перехватывает горло. По её словам, такие эмоции невозможно просто сыграть — их можно только искренне прожить.

