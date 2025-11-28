Украинские военные расстреляли своего раненого сослуживца под Красным Лиманом в ДНР. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Агентству сообщили, что по данным радиоперехвата, военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ совершили расстрел своего раненого бойца.

«Согласно радиоперехвату переговоров украинских военных из 117-й бригады теробороны, они расстреляли своего раненого бойца. Он не мог передвигаться, а так как был болен туберкулёзом, сослуживцы его отказались эвакуировать с остальными», — передаёт источник.

Украинский военный в радиоэфире некоторое время решал, убивать ли сослуживца или нет. В итоге он расстрелял товарища, так как тот не мог ходить и стоять.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВСУ блокируют выход батальона теробороны из окружения в Гуляйполе. По словам российских силовиков, на Запорожском направлении складывается критическая ситуация для противника: оборона украинских войск «посыпалась, как карточный домик». Вверенный 225-му штурмовому полку батальон оказался в окружении и запросил эвакуацию, однако в этом ему отказали.