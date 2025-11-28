Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 22:17

Сальдо: ВСУ пытаются нанести комбинированный удар по Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке Вооружённых сил Украины нанести комбинированный удар по региону. По его словам, атаку отражает система противовоздушной обороны.

«Работает ПВО. Противник предпринимает попытку комбинированного удара по территории Херсонской области», — заявил он.

Позже Сальдо сообщил, что дан отбой опасности по БПЛА.

Украинские дроны атаковали три АЗС в ЛНР
Украинские дроны атаковали три АЗС в ЛНР

Ранее военный эксперт рассказал, чем Россия будет сбивать новые украинские дроны Octopus. Этот малый беспилотный перехватчик, разработанный компанией «Укрспецсистемс» при поддержке британских специалистов, имеет характерный «ракетоподобный» корпус с Х-образными крыльями, оснащёнными электромоторами. Согласно данным, представленным на выставке DSEI 2025, аппарат развивает скорость до 450 км/ч, обладает дальностью полёта до 200 км и может нести полезную нагрузку от 2,5 до 9 кг.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar