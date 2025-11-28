Сальдо: ВСУ пытаются нанести комбинированный удар по Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке Вооружённых сил Украины нанести комбинированный удар по региону. По его словам, атаку отражает система противовоздушной обороны.

«Работает ПВО. Противник предпринимает попытку комбинированного удара по территории Херсонской области», — заявил он.

Позже Сальдо сообщил, что дан отбой опасности по БПЛА.

Ранее военный эксперт рассказал, чем Россия будет сбивать новые украинские дроны Octopus. Этот малый беспилотный перехватчик, разработанный компанией «Укрспецсистемс» при поддержке британских специалистов, имеет характерный «ракетоподобный» корпус с Х-образными крыльями, оснащёнными электромоторами. Согласно данным, представленным на выставке DSEI 2025, аппарат развивает скорость до 450 км/ч, обладает дальностью полёта до 200 км и может нести полезную нагрузку от 2,5 до 9 кг.