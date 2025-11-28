Дроны ВСУ пытаются атаковать Саратовскую область, работает ПВО

В районе Саратова и Энгельса сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По данным источника SHOT, беспилотники атаковали область после часа ночи, в небе раздавались мощные хлопки. Сообщается, что несколько воздушных целей были уничтожены.

Из-за угрозы нападения дронов был временно закрыт аэропорт Саратова, а в соседней Пензенской области ввели план «Ковёр». Официальных данных о возможных последствиях инцидента пока не поступало.