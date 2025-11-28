Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 23:16

Дроны ВСУ пытаются атаковать Саратовскую область, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

В районе Саратова и Энгельса сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По данным источника SHOT, беспилотники атаковали область после часа ночи, в небе раздавались мощные хлопки. Сообщается, что несколько воздушных целей были уничтожены.

Из-за угрозы нападения дронов был временно закрыт аэропорт Саратова, а в соседней Пензенской области ввели план «Ковёр». Официальных данных о возможных последствиях инцидента пока не поступало.

Сальдо: ВСУ пытаются нанести комбинированный удар по Херсонской области
Сальдо: ВСУ пытаются нанести комбинированный удар по Херсонской области

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar