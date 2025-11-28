Россия и США
28 ноября, 01:51

Трамп анонсировал борьбу с венесуэльсками наркоторговцами на «суше»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона перекрыть наркотрафик из Венесуэлы по суше. Выступая перед военными в честь Дня благодарения, он пояснил, что морское направление уже практически заблокировано. По словам главы Белого дома, благодаря усилиям властей удалось перекрыть 85% поставок наркотиков морем, что заставило картели искать другие пути.

Трамп пообещал, что теперь Вашингтон сосредоточится на сухопутных маршрутах. Он заявил: «Мы собираемся разобраться с этой ситуацией. Скоро мы начнём перекрывать им путь по суше». При этом американский лидер не уточнил, какие именно меры планируются.

США опрадывают своё присутствие в Карибском бассейне борьбой с наркотрафиком. В последние месяцы американские военные неоднократно заявляли об уничтожении катеров у побережья Венесуэлы. Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения ударов по целям на территории Венесуэлы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

