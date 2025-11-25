Названы 3 фактора, мешающие Трампу начать военную операцию в Венесуэле
Обложка © GigaChat / Life.ru
Прямое военное вторжение США в Венесуэлу сдерживается тремя ключевыми факторами, начиная с невозможности создать необходимые внутренние условия для смены режима. Кроме того, администрация Дональда Трампа не смогла дестабилизировать ситуацию в стране через оппозицию, поскольку венесуэльские власти хорошо изучили американскую тактику и предотвратили массовые протесты.
Внешнеполитическая обстановка представляет второй сдерживающий фактор, поскольку прямое вторжение осложнит урегулирование украинского конфликта и подорвёт доверие России. При этом Вашингтон осознаёт риск негативной реакции Москвы, которая традиционно поддерживает Каракас и может пересмотреть свою позицию по украинскому урегулированию в случае эскалации.
Третьим фактором является использование военной угрозы как инструмента давления для экономических уступок, передаёт RG.ru. Администрация Трампа ведёт переговоры о доступе американского капитала в венесуэльскую экономику, что может стать промежуточным этапом перед возможной сменой режима после закрепления экономических позиций.
Ранее США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы. Кроме того, Трамп заявил о завершении правления Мадуро. Сам же Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы ко вторжению США. И хоть Минюст США дал армии карт-бланш на бойню в Венесуэле, Трамп заявил, что руководство Венесуэлы заинтересовано в переговорах с США.
