Названы 3 фактора, мешающие Трампу начать военную операцию в Венесуэле

Прямое военное вторжение США в Венесуэлу сдерживается тремя ключевыми факторами, начиная с невозможности создать необходимые внутренние условия для смены режима. Кроме того, администрация Дональда Трампа не смогла дестабилизировать ситуацию в стране через оппозицию, поскольку венесуэльские власти хорошо изучили американскую тактику и предотвратили массовые протесты.

Внешнеполитическая обстановка представляет второй сдерживающий фактор, поскольку прямое вторжение осложнит урегулирование украинского конфликта и подорвёт доверие России. При этом Вашингтон осознаёт риск негативной реакции Москвы, которая традиционно поддерживает Каракас и может пересмотреть свою позицию по украинскому урегулированию в случае эскалации.

Третьим фактором является использование военной угрозы как инструмента давления для экономических уступок, передаёт RG.ru. Администрация Трампа ведёт переговоры о доступе американского капитала в венесуэльскую экономику, что может стать промежуточным этапом перед возможной сменой режима после закрепления экономических позиций.