Трамп заявил, что руководство Венесуэлы заинтересовано в переговорах с США

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности руководства Венесуэлы в проведении переговоров с Соединёнными Штатами. Об этом республиканец сообщил журналистам перед вылетом из Флориды в Вашингтон.

Американский лидер не исключил возможность обсуждения ситуации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Возможно, у нас состоятся дискуссии. Возможно, у нас состоится обсуждение с Мадуро. Посмотрим, к чему это приведёт», — отметил хозяин Белого дома.

Трамп также выразил заинтересованность в вовлечении Конгресса США в обсуждение возможных действий в отношении Венесуэлы, подчеркнув, что, хотя разрешение Конгресса не требуется, его осведомлённость была бы желательной.

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа США во главе с USS Gerald R. Ford вошла в акваторию Карибского моря. Решение о переброске данной группировки было принято ещё в конце октября, когда шеф Пентагона Пит Хегсет отдал распоряжение передать её в оперативное подчинение Южному командованию США. USS Gerald R. Ford является крупнейшим в мире авианосцем, экипаж которого насчитывает около четырёх тысяч человек.