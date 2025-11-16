Пушков: Планы операции в Венесуэле грозят Трампу политическим кризисом

Планы Вашингтона по возможной военной операции против Венесуэлы способны создать серьёзные политические проблемы для президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Политик отметил, что подобные действия ставят Трампа в сложное положение, поскольку он неоднократно давал избирателям обещание не вовлекать Соединённые Штаты в дорогостоящие зарубежные конфликты. По его словам, эта ситуация может в конечном счёте обернуться против самого главы Белого дома.

«Американское общество, за исключением наиболее агрессивной части политической элиты, устало от внешних интервеций. За последние 25 лет США напрямую воевали в трех войнах, которые сами начали, — в Афганистане, Ираке и Ливии, и участвовали в двух "опосредованных" войнах (proxy wars) — в Сирии и на Украине», — написал Пушков.

Сенатор также обратил внимание на то, что негативный опыт прошлых военных кампаний не добавляет американскому обществу энтузиазма относительно новых интервенций. Особенно отрезвляющим для США стало поражение в Афганистане, отметил Пушков. В связи с этим, по его мнению, в Штатах в настоящее время отсутствует какая-либо заинтересованность в развязывании конфликта с Венесуэлой.

Ранее Life.ru писал, что Россия осудила военную операцию США у берегов Венесуэлы, назвав борьбу с наркотрафиком предлогом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что корень проблемы — в самой Америке, где от передозировок гибнут сотни людей. Москва считает действия Вашингтона нарушением международного права и поддерживает правительство Мадуро. В Кремле призвали к деэскалации, напомнив, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира.