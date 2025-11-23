В Венесуэле растроганы содержанием письма Путина к Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил поздравительное письмо от Владимира Путина к своему дню рождения, который он отмечает 23 ноября. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил в Telegram-канале, что в трогательном письме российский лидер подчеркнул важность сотрудничества между странами.

«Президент Николас Мадуро получил от президента Владимира Путина эмоциональное письмо с поздравлениями с его Днём рождения, в котором подтверждается стратегический характер отношений России и Венесуэлы », — говорится в публикации.

Хиль также выразил благодарность Путину за солидарность с Венесуэлой, прикрепив к своему заявлению фото письма на испанском языке. Министр заметил, что послание президента России стало «демонстрацией братства и солидарности».

«Мы подтверждаем от имени президента Мадуро приверженность продолжению совместной работы по построению многоцентрового и многополярного мира, свободного от угроз», — добавил Хиль Пинто.

Ранее американское издание The New York Times обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в подготовке операции по захвату или устранению Мадуро. В рамках операции в Венесуэлу будет отправлено подразделение спецназа с соответствующей задачей. По альтернативному плану военные должны захватить ключевые объекты нефтедобывающей отрасли или другой критически важной инфраструктуры.