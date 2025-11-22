Песков: Путин может посетить новые регионы РФ, но пока этого в графике нет

Российский президент Владимир Путин может совершить визиты в новые регионы РФ до конца текущего года. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных посещениях.

Ранее Владимир Путин заявил, что США до сих пор не смогли заручиться согласием Украины на предложенный план мирного урегулирования. По его словам, новая редакция плана американского лидера Дональда Трампа с Россией предметно не обсуждалась — помехой стала позиция Киева. Он предположил, что ЕС и Украина «до сих пор находятся в иллюзиях».