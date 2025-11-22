Песков: Уровень контактов Москвы и Вашингтона ещё предстоит определить

Будущее диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом остаётся неопределённым. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, уровень контакта ещё надо уточнить.

Напомним, Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу, но не видит препятствий для достижения целей специальной военной операции военным способом при отказе Киева к урегулированию конфликта. Он обратил внимание украинской стороны и европейских стран на неизбежность повторения ситуаций, аналогичных Купянскому направлению, на других ключевых участках линии соприкосновения.