22 ноября, 01:48

Песков: Уровень контактов Москвы и Вашингтона ещё предстоит определить

Обложка © Life.ru

Будущее диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом остаётся неопределённым. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, уровень контакта ещё надо уточнить.

«Это всё предстоит определить», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу, но не видит препятствий для достижения целей специальной военной операции военным способом при отказе Киева к урегулированию конфликта. Он обратил внимание украинской стороны и европейских стран на неизбежность повторения ситуаций, аналогичных Купянскому направлению, на других ключевых участках линии соприкосновения.

Тимур Хингеев
