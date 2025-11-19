Война за нефть: NYT обвинила команду Трампа в планах похитить или убить Мадуро

Администрация американского президента Дональда Трампа изучает возможность проведения специальной операции по захвату или устранению лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом со ссылкой на информированные источники в правительстве США сообщает издание New York Times.

Согласно опубликованной информации, одним из рассматриваемых военных сценариев является отправка в Венесуэлу подразделений специального назначения с соответствующей боевой задачей.

«Одна из военных мер, находящихся на рассмотрении администрации Трампа, является отправка спецподразделений для поимки или ликвидации Мадуро», — сказано в материале.

Издание также раскрыло содержание альтернативного плана, который предполагает захват американскими военными ключевых объектов нефтедобывающей отрасли или другой критически важной инфраструктуры Венесуэлы.

Кстати, сам Николас Мадуро преисполнен решимости дать Трампу отпор в случае вторжения в Венесуэлу. По его словам, решение США развернуть боевые действия в итоге положит конец лидерству главы Белого дома и его имени. При этом президент Штатов готов вскоре поговорить со своим венесуэльским коллегой.