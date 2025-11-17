Трамп допустил возможность наземной операции в Венесуэле и разговор с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, включая возможную наземную военную операцию. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на вопросы о военной стратегии Вашингтона в регионе.

Трамп подчеркнул, что «ничего не исключает» и решение по Венесуэле пока не принято. При этом американский лидер допустил возможность контакта с венесуэльским президентом Николасом Мадуро.

«В определённый момент я с ним буду говорить. Да, я бы, вероятно, с ним переговорил. Я говорю со всеми», – отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что руководство Венесуэлы проявляет интерес к переговорам с США. Он также сообщил о желании вовлечь Конгресс в обсуждение возможных действий американских военных в регионе, хотя формально его разрешение для начала военной операции не требуется.