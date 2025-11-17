Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 20:52

Трамп допустил возможность наземной операции в Венесуэле и разговор с Мадуро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы, включая возможную наземную военную операцию. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на вопросы о военной стратегии Вашингтона в регионе.

Трамп подчеркнул, что «ничего не исключает» и решение по Венесуэле пока не принято. При этом американский лидер допустил возможность контакта с венесуэльским президентом Николасом Мадуро.

«В определённый момент я с ним буду говорить. Да, я бы, вероятно, с ним переговорил. Я говорю со всеми», – отметил Трамп.

Пушков: Планы операции в Венесуэле грозят Трампу политическим кризисом
Пушков: Планы операции в Венесуэле грозят Трампу политическим кризисом

Ранее Дональд Трамп заявил, что руководство Венесуэлы проявляет интерес к переговорам с США. Он также сообщил о желании вовлечь Конгресс в обсуждение возможных действий американских военных в регионе, хотя формально его разрешение для начала военной операции не требуется.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Венесуэла
  • Николас Мадуро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar