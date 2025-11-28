Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 01:29

Собянин: Силы ПВО сбили атаковавший Москву беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 28 ноября сбили атаковавший Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву», — говорится в сообщении Собянина, опубликованном в телеграм-канале в 04:25 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.

Дроны ВСУ пытаются атаковать Саратовскую область, работает ПВО
Дроны ВСУ пытаются атаковать Саратовскую область, работает ПВО

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar