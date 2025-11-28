Собянин: Силы ПВО сбили атаковавший Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 28 ноября сбили атаковавший Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву», — говорится в сообщении Собянина, опубликованном в телеграм-канале в 04:25 мск.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.