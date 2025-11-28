Собянин: Силы ПВО сбили атаковавший Москву беспилотник
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 28 ноября сбили атаковавший Москву беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву», — говорится в сообщении Собянина, опубликованном в телеграм-канале в 04:25 мск.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.
