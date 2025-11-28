Россия и США
28 ноября, 01:36

В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

В Саратовской области ночью 28 ноября объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы региона в 01:19 мск.

Бусаргин добавил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

Никита Никонов
