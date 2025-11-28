Росавиация: В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полёты
В аэропорту Внуково ночью 28 ноября ввели временные ограничения на полёты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении от 05:30 мск.
Цель ограничений — обеспечение безопасности полётов.
Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), Саратова (Гагарин), Пензы и Волгограда.
